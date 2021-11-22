Под Липецком школьница умерла на стадионе, вдыхая газ из баллончика

Трагедия со школьницей произошла в Добровском районе Липецкой области вечером 20 ноября. Там на школьном стадионе в селе Каликино погибла 14-летняя девочка. По данным следствия, школьница находилась в компании других подростков и вдыхала сжиженный газ из баллончика для заправки зажигалок, после чего потеряла сознание.

Очевидцы вызвали скорую, но прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, по факту гибели подростка проходит проверка – следователи опрашивают родных, а также выясняют точную причину и обстоятельства смерти. Возбудят ли уголовное дело, станет известно после проверки.