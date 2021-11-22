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Происшествия22 ноября 2021 9:10

Под Липецком школьница умерла на стадионе, вдыхая газ из баллончика

Трагедия с 14-летней девочкой произошла в Добровском районе
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Трагедия со школьницей произошла в Добровском районе Липецкой области вечером 20 ноября. Там на школьном стадионе в селе Каликино погибла 14-летняя девочка. По данным следствия, школьница находилась в компании других подростков и вдыхала сжиженный газ из баллончика для заправки зажигалок, после чего потеряла сознание.

Очевидцы вызвали скорую, но прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, по факту гибели подростка проходит проверка – следователи опрашивают родных, а также выясняют точную причину и обстоятельства смерти. Возбудят ли уголовное дело, станет известно после проверки.