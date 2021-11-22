Бабушка с ребенком погибли во время пожара в Липецке – мать малышка в больнице

Трагический пожар в Липецке произошел минувшим вечером, 21 ноября, в многоквартирном доме №21 на улице Космонавтов. По данным МЧС региона, с огнем боролись пять отделений пожарной охраны. Пожар распространился на 8 квадратных метров жилья, в результате пострадали три человека, двое из которых погибли.

Как сообщили в пресс-службе управления СКР области, погибли 65-летняя бабушка и ее 5-летний внук. Также пострадала 39-летняя женщина – мама погибшего ребенка. По версии следствия, семья отравилась угарным газом. Мама сейчас находится в больнице.

По предварительным данным, пожар начался с комнаты, где были электроприборы. Причиной трагического ЧП могла стать неисправность проводки. Пока все детали выясняются. Кто виноват и возбудят ли уголовное дело, станет известно по результатам проверки.