В Липецке капитально отремонтируют фонтан "Липа" в Нижнем парке

В Липецке ремонтируют фонтан "Липа" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Нижнем парке Липецка стартовал капитальный ремонт фонтана "Липа". По контракту, работы должны завершить до конца года. Деньги на восстановление комплекса выделили из городского бюджета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик уже привел в порядок систему водоснабжения, прочистил форсунки, заменил насосы и световое оборудование. В настоящее время специалисты меняют гранитную плитку, которой облицованы подпорная стенка и чаша фонтана.

Кстати, работы с бетоном должны выполнят при плюсовой температуре. Чтобы соблюсти технологию, вокруг фонтана установили деревянный каркас. Его обтянули теплоизоляционной пленкой.

Напомним, фонтан "Липа" установили в 2013 году. Каждый лепесток дерева скульптор Александр Садовский изготавливал вручную. С того момента объект еще ни разу капитально не ремонтировали.