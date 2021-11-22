Во вторник 18 улиц Липецка останутся без холодной воды

Во вторник в Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 23 ноября, в Липецке запланированы отключения холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9.30 до 16.00 краны пересохнут по улицам Толстого, 40, 42, 44; Ворошилова, 11; 8 Марта, 3. С 10.00 до 14.00 воды не будет по улицам Осканова, 4, 5, 7; Хренникова, 6, 6а.

С 10.00 до 20.00 без холодной воды останутся жители Сырского Рудника по улицам Ударников, Минская, Солнечная, Поселковая, Городовикова, Рудничная, Смирнова, Рябиновая, Жактовская, Паровозная, а также площади Аксакова, 3.

На этот же период времени воду отключат в частном секторе по улицам Речная, Буденного.

Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.