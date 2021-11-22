Менять режимы светофоров на Кольце трубного завода в Липецке будут дистанционно

В работу светофоров в районе Кольца трубного завода внесли изменения. Теперь корректировать режимы сигнальных столбов можно дистанционно. Для этого сотрудники Центра организации дорожного движения заменили контроллеры и установили средства удаленного управления светофорами.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, нередко на участке в утренние и вечерние часы пик случаются заторы. Днем же, как правило, проблем нет. Поэтому в ЦОДД решили, что дистанционное управление - оптимальный вариант в данной ситуации. Это должно помочь стабилизировать обстановку на проезжей части.

Специалисты уже опробовали дистанционное управление. В настоящий момент идет мониторинг трафика, чтобы оценить результаты изменений. При необходимости длительность запрещающих и разрешающих сигналов светофоров скорректируют.