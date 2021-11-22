В Липецке за неделю 3702 случая ОРВИ и 1 - гриппа

На минувшей неделе, с 15 по 21 ноября, в Липецкой области зарегистрировали 6 044 случаев ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это на 14,6% меньше, чем неделей ранее.

В Липецке острыми респираторными вирусными инфекциями заразились 3 702 человека. Среди них 47% - лица старше 15 лет. Заболеваемость в этой группе в 1,8 раза выше среднемноголетнего уровня. Специалисты связывают рост показателей с коронавирусом. Также в областном центре один ребенок заболел гриппом.

За неделю обследовали пробы, взятые у 197 человек с диагнозом ОРВИ. Согласно исследованиям, у липчан чаще всего обнаруживают РС-вирусы и бокавирусы - по 32,2% от общего числа случаев, риновирусы - 19,4%, аденовирусы - 9,6%, вирусы парагриппа - 3,2%.