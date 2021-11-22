В ночь на вторник в Липецкой области до 8 градусов мороза

В Липецкую область приходят морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 23 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 5-10 м/с.

В регионе становится все холоднее. В темное время суток от 3 до 8 градусов ниже ноля. Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем без изменений - 737 мм рт.ст.

В среду, 24 ноября, в первой половине дня солнце, а ближе к вечеру - пасмурно. Ночью в Липецке столбик термометра опустится до отметки -7 градусов. Днем синоптики обещают до 2 градусов со знаком минус. Без осадков. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Атмосферное давление в городе будет расти и составит 753 мм рт.ст.