В ДТП с автобусом в Липецке пострадал водитель иномарки

ДТП в Добровском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием пассажирского транспорта произошла в полночь на улице Зои Космодемьянской в Липецке. Там 33-летний мужчина на «Фольксвагене» влетел в автобус с 43-летним водителем. В ДТП серьезно пострадал водитель иномарки – его увезли в больницу. По данным ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало нарушение дистанции.

Еще один человек за сутки пострадал в селе Махоново Добровского района. Там на улице Советской 37-летняя женщин на «Шкоде» въехала в «Рено» с 39-летним водителем. Травмировался водитель второй иномарки, ему оказали помощь и отпустили. Предварительная причина – выезд на встречную полосу.

А в Липецком районе сбили пешехода. 37-летний мужчина попал под колеса «Фольксвагена» в селе Боринское на улице Луночарского. Пешеход в больнице.

Всего за сутки, 22 ноября, на дорогах региона в четырех авариях пострадали 4 человека.