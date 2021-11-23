В Липецке пропал 17-летний парень с татуировками на руках

Пропал подросток Фото: ДНД "Патруль"

В Липецке второй день ищут пропавшего подростка. Как сообщает общественная организация «Патруль», Максим Климов ушел днем 22 ноября из дома по улице Крылова в Липецке и с тех пор не возвращался. Парень вышел из дома около 14.00.

Приметы Максима: на вид 15-16 лет, рост около 170 см., телосложение среднее, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: на руках татуировки в виде монаха и розы.

Просьба ко всем, кто видел Максима после исчезновения, знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 112 – служба спасения; 8-908-604-78-64 – «Патруль». Или написать на электронную почту: patrul48bk.ru