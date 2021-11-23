Подросток-рецидивист ограбил два магазина в Липецке

В Липецке вычислили несовершеннолетнего магазинного грабителя, который обокрал два магазина. Первое преступление имело место 18 ноября в магазине на улице Фрунзе, где из зала вынесли шоколад на сумму 2500 рублей. Сотрудники магазина заметили воры и попытались остановить, но тот нагло сбежал.

Через пару дней, 20 ноября, тот же парень вынес из другого магазина в Октябрьском районе продукты на 2306 рублей.

Подростка вычислили по камерам наблюдения. Выяснилось, что он уже попадал в поле зрение полиции за аналогичные кражи. Дело возбудили по части 1 статьи 161 – грабеж. Теперь парню грозит до четырех лет.