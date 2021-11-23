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Происшествия23 ноября 2021 8:29

Из горящего многоквартирного дома под Липецком эвакуировали 12 человек

В пожаре в Ельце никто не пострадал
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Из горящего дома эвакуировали 12 жильцов

Из горящего дома эвакуировали 12 жильцов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный пожар в многоквартирном доме в Ельце случился этой ночью, 23 ноября. Одна из квартир загорелась в двухэтажном доме №123 по улице Октябрьская. На месте ЧП работали три отделения пожарной охраны, которые боролись с огнем и спасали людей.

Пожар в Ельце произошел из-за неисправной печи

Пожар в Ельце произошел из-за неисправной печи

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил перекрытия между этажами, внутреннюю часть стен и потолок. Также сгорела часть имущества на площади 10 м2.

В пожаре в Ельце никто не пострадал

В пожаре в Ельце никто не пострадал

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Спасатели вовремя все потушили и успели эвакуировать из дома 12 человек. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным экспертов, причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

Всего за сутки в Липецкой области зарегистрировали три пожара.