Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 23 ноября 2021 года: 396 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 396 человек. В Липецке - у 167. В Лев-Толстовском районе - у 42. В Грязинском и Данковском районах - по 39 заболевших. В Добринском - 31. В Липецком районе - 22. В Усманском районе выявили 20 новых случаев. В Добровском районе - 18. В Чаплыгинском районе 11 новых зараженных. В Становлянском районе - 7.

Всего в регионе зарегистрировали 71 864 случая COVID-19. Выздоровели 64 265 жителей области. Кстати, за последние сутки медики выписали 593 человек. Не удалсь спасти 2 343 пациентов - 12 умерли за сутки.

На больничном находятся 5 256 липчан. У 353 из них коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, их положили в больницу. Остальные 4 903 человека лечатся дома. У них легкая форма.