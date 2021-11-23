В Липецке изменится расписание маршрута №24А

В Липецке скорректируют расписание маршрута №24А "Сырский Рудник - улица Космонавтов - Чаплыгинское шоссе". По будням автобус будет стартовать с Сырского Рудника в 7.00 утра. Ранее он отъезжал от конечной остановки в 7.09.

По новому расписанию транспорт поедет уже в эту среду, 24 ноября. Более подробную информацию о движении автобусов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. А время отправлений посмотреть на официальных сайтах департамента транспорта города и МБУ "ЛГТК".

Напомним, что этим утром на участке улицы Гагарина в районе пересечения со Шкатова частично ограничили движение. Там проходит ремонт на сетях теплоснабжения. Специалисты заняли две полосы из четырех.