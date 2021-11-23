В Липецке ищут подростка в голубой куртке

В Липецке пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 16-летнего подростка. Климов Максим Денисович пропал в минувший понедельник, 22 ноября, ориентировочно в 14.00 в районе улицы Крылова. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента его местонахождение не определено.

Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, карие глаза.

Был одет: серые штаны с надписью "Adidas", голубая куртка с надписью "Россия" на спине, серо-голубые кроссовки, красная шапка с надписью "Nike".

Просьба ко всем, кто видел Максима Климова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru