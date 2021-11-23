В среду в Липецке более 30 улиц останутся без холодной воды

В среду, 24 ноября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Так, с 10 утра до часа дня без воды останутся жители улиц Горького, 1; Неделина, 1, 14, 14а, 16, 18, 20; Коммунальная, 14; Октябрьская, 74; площадь Торговая, 2, 4.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Арсеньева, 38а. В этот же период времени воды не будет в частном секторе по улицам Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Былинная, Брестская, Пирогова, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Демьяна Бедного, Водная, Кулибина, Сокольская, Рассветная, Баженова, Курчатова, Третьякова, Булавина, а также в переулках Ермакова, Речной, Полтавский, Ракетный, Чугунный, Болотникова, Курчатова, Лунный, Свободный.

Воду подвезут по заявкам жителей. Подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.