Липчанам предлагают сделать новогодние игрушки для елок

Липчанам предлагают сделать елочные игрушки своими руками Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам предлагают смастерить игрушки для городских елок. Ими украсят одно или даже несколько новогодних деревьев в парках Липецка. В областном центре объявили конкурс на лучшую елочную игрушку "Новогодний сюрприз-2022". К участию приглашают детские сады, школы, учреждения культуры и допобразования.

В конкурсе 3 номинации: "Полосатый рейс" - игрушка должна быть в виде тигра - символа 2022 года, "Волшебный шар" - самодельный елочный шар", "Волшебные сказки" - игрушки в виде сказочного персонажа.

От учреждения-участника примут до 10 новогодних игрушек. Высота поделки должна быть от 25 до 50 сантиметров, вес - не более 800-1000 грамм. Липчан просят делать крепкое крепление - шнур или тесьму длиной не менее 30 сантиметров. Жюри оценит поделки по соответствию тематике, оригинальности, качеству крепления, креативности, прочности. Победителям вручат дипломы и памятные подарки. Подробности в приложении.

Работы принимаются до 5 декабря в ДК "Сокол" по адресу: площадь Константиновой, 3, электронная почта dk.sokol@yandex.ru. Напомним, в прошлом году дети и взрослые изготовили около 300 поделок.