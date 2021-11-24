Под Липецком иномарка вылетела в кювет и перевернулась: пострадал пассажир Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 23 ноября, в Липецкой произошла серьезная авария. На трассе Черкассы - Ериловка - Голиково Елецкого района "Рено" вылетел в кювет и перевернулся. За рулем находилась 43-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 33-летнего пассажира машины с травмой доставили в больницу. Предварительные причины ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В тот же день в Липецком районе столкнулись автомобили "Чери" и "Дэу-Нексия". Это произошло на трассе Хлевное - Липецк. Пострадали оба водителя - 38-летняя женщина из первой иномарки и 24-летний парень из второй. Их отвезли в больницу. По предварительным данным, машины столкнулись из-за нарушения очередности проезда.

Липчан просят быть внимательнее за рулем. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".