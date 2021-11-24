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Происшествия24 ноября 2021 10:15

Липчане, которые фиктивно прописывали в своих квартирах иностранцев, попали под уголовную статью

Преступления выявили участковые
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. Уголовное дело возбудили в отношении 36-летнего мужчины. С августа по ноябрь он прописал в своей квартире трех иностранцев. Под ту же самую статью попал 46-летний липчанин. В феврале этого года он прописал гражданина республики Таджикистан в квартире дома по улице Агрономическая. В обоих случаях горожане заведомо знали, что чужие не будут проживать в их помещениях.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы. Противоправные деяния выявили участковые на своих административных территориях.