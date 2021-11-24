Липчане, которые фиктивно прописывали в своих квартирах иностранцев, попали под уголовную статью

Липчан подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. Уголовное дело возбудили в отношении 36-летнего мужчины. С августа по ноябрь он прописал в своей квартире трех иностранцев. Под ту же самую статью попал 46-летний липчанин. В феврале этого года он прописал гражданина республики Таджикистан в квартире дома по улице Агрономическая. В обоих случаях горожане заведомо знали, что чужие не будут проживать в их помещениях.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы. Противоправные деяния выявили участковые на своих административных территориях.