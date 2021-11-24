В четверг в некоторых домах Липецка отключат тепло, холодную и горячую воду

В четверг, 25 ноября, в Липецке запланированы очередные отключения. Так, с 10 утра до 4 часов вечера без тепла останутся жители улицы Баумана, 329, 329/1, 331, 331/1, 325, 327. А с 10 утра до 2 часов дня - улицы Кузьминская, 1а, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6б.

С 10 утра до 8 часов вечера горячей воды не будет по улицам 40 лет Октября, 39; Дружбы, 32.

Холодную воду отключат с 10 утра до 2 часов дня по адресам: улицы Стаханова, 26, 30, 30а, 32, 34, 28, 28б; Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42; Шубина, 2-5, 7, 8а, 9-11, 13, 13а, 18, 19, 17; Кривенкова, 3, 5, 7; проспект 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в домах №7-12, 15, 17а, 22 по улице Энергостроителей. С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся липчане, проживающие по улицам Стаханова, 8, 10, 12, 14, 16, 8а, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24; 40 лет Октября, 45, 43, 39.

Более подробную информацию можно узнать в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.