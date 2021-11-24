Ограбившим ювелирный под Липецком вооруженным разбойникам грозит до 15 лет

В Липецкой области будут судить двоих разбойников, напавших на ювелирный магазин в Ельце. Все случилось вечером 12 декабря 2020 года на улице Радиотехническая. В магазин «Самоцветы» пришли двое мужчин в масках и перчатках, представились сотрудниками Росгвардии и сказали, что приехали проверить сигнализацию.

Оказавшись внутри, разбойники достали обрез ружья пригрозили продавцам и охране, собрали с прилавков украшения и, несмотря на сопротивление охраны, сбежали. Общая сумма награбленных драгоценностей составила более 9 млн рублей. Разбойников поймали в тот же день.

Помимо группового разбоя по части 4 статьи 162 УК, налетчикам вменили незаконное хранение оружия – 222 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело с обвинительным заключением направили в суд. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет колонии.