«Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 2021

Награда получена в номинации «Лучшие условия ипотеки на вторичном рынке». Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Награды вручались в семи номинациях по итогам исследования ипотечных программ российских банков. «Ставки банка «Открытие» по программам для покупки готового жилья являются одними из самых низких на рынке, а условия программ — наиболее привлекательными», - отмечают авторы исследования.

- Мы рады такой высокой профессиональной оценке нашего предложения для ипотечных заемщиков на вторичном рынке жилья. Банк «Открытие» стремится предоставлять своим клиентам не только наиболее выгодные ценовые условия, но и самые современные сервисы. Мы продолжаем совершенствоваться, чтобы сделать ипотеку ещё более доступной и удобной разным категориям заемщиков и соответствовать запросам наших клиентов, - говорит Нина Крючкова, вице-президент ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Заполнить заявку на ипотечный кредит можно онлайн прямо на сайте банка. Предварительное решение по заявке принимается в течение нескольких минут. В офис достаточно прийти один раз для подписания документов по кредиту.