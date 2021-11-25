В Липецке мужчина обокрал магазин ради алкоголя

В Липецке вычислили воришку, который обокрал продуктовый магазин ради выпивки. Бутылка мартини, шоколад и кофе пропали из сетевого магазина на проспекте Победы в Липецке 22 ноября. Общая сумма товара составила 2673 рубля

После заявления в полицию воришку оперативно вычислили по камерам участковый городского отдела №6. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, подозреваемым оказался 28-летний житель Липецкого района.

Еще одну кражу алкоголя из сетевого магазина раскрыли в поселке Лев Толстой, где пропали три бутылки виски на сумму 3844 рубля. Вором оказался 48-летний житель Ельца.

В обоих случаях возбудили уголовным дела по 158 статье УК – кража. «Халявная» выпивка и закуска может обойтись ворам двумя годами колонии.