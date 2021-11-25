В Липецке запретили выходить на лед и ввели штрафы

В Липецке официально запрещено выходить на неокрепший лед на реках, прудах и других водоемах. Запрет начал действовать с этого дня, 25 ноября. Соответствующее постановление подписала мэр города Евгения Уваркина. Согласно документу, ограничение на выход и выезд на водоемы в период становления и таяния льда действует до апреля. Нарушителей будут штрафовать.

Отметим, что в городе и регионе уже зарегистрировали ряд несчастных случаев на воде. Так в Добринском районе погибли два рыбака, а в Липецке едва не утонул школьник. Как отметили в городском управлении по делам ГО и ЧС, на реке Воронеж льда еще нет, но пруды уже начинают замерзать, что привлекает любителей рыбалки.

Спасатели просят липчан не выходить на тонкий лед самим и объяснить детям, как это опасно.