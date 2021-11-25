«Открытие» вышел на индийский рынок золота

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Было продано более 100 кг металла, предназначенного для местных ювелирных компаний. Золото продано со значительной премией к европейскому рынку.

Ранее, в августе этого года, банк наладил эффективное сотрудничество с индийскими партнерами, что позволило «Открытию» реализовать на индийском рынке около 40 тонн российского серебра. Условия продажи серебра и золота в Индии гораздо выгоднее по сравнению с европейскими и российскими.

География реализации российского золота и серебра в Индии обширна. Слитки пользуются высоким спросом в Ченнае, Ахмедабаде, Калькутте, Агре и Мумбае. Индия – второй крупнейший потребитель золота в мире после Китая. Причем на индийскую ювелирную отрасль приходится около 70% всего объема потребляемого золота. Объем добычи этого металла в Индии не высок, что обуславливает премии индийского рынка по сравнению с российским и европейским.

В планах «Открытия» – дальнейшее развитие торговли золотом и серебром с Индией, банк будет направлять туда партии металла в периоды повышенного спроса. В планах выход и на рынок драгметаллов Швейцарии.