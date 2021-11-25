В пятницу 9 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 26 ноября, в Липецке отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", на участках запланированы ремонтные работы. После их окончания вода может быть мутной.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Водопьянова, 12, 14, 16; Студенческий городок, 11, 13, 22, 24; 15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 2/2, 5/2, 2-36, 4/2, 35а, 35б, 37а; Водопьянова, 70; Достоевского, 71; проезд Строителей, 4, 29; Юношеская, 50а, 50 ст.1-10, 83, 85, 87, 89, 97, 99.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе села Косыревка на улице Советская. С 9.30 до 8 часов вечера холодную воду отключат в доме №15 по улице Титова.

Подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.