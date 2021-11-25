Расходы жителей Липецкой области выросли на 14,8%

За 9 месяцев 2021 года липчане потратили 290,9 млрд рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкстате рассказали о денежных доходах и расходах липчан за январь-сентябрь 2021 года. Так, доходы жителей Липецкой области составили 331,2 млрд рублей. По данным специалистов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 6,1%. Доход одного человека - 32 620 рублей в месяц, что на 7,2% больше относительно января-сентября 2020 года.

Выросли и потребительские расходы населения. За 9 месяцев они составили 290,9 млрд рублей - на 14,8% больше, чем в прошлом году. В месяц липчане тратят около 28 647 рублей. Годом ранее показатель был ниже на 15,9%. Большая часть расходов - покупка товаров и оплата услуг. На эти цели тратится 87,8% от всех доходов.

Реальные же денежные доходы жителей региона снизились на 1,1%.