В Липецке инспектор отдела миграции зарегистрировала к комнате общежития 32 иностранцев

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении старшего инспектора отделения по вопросам миграции УМВД России. Ее обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в 2019 году липчанка незаконно поставила на миграционный учет и зарегистрировала в комнате общежития 32 иностранцев. При этом 52-летняя хозяйка помещения площадью 18 кв.м. и не подозревала, что у нее "гости".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемая свою вину не признала, выдвинув свою версию произошедшего. Ее доводы проверили. Они не подтвердились. Следствие полагает, что сотрудница отдела миграции, будучи опытным сотрудником, не могла не понимать, что она нарушает должностной регламент.

Материалы уголовного дела направили для утверждения обвинительного заключения, а затем передадут в суд.

- Сотрудницу отстранили от исполнения служебных обязанностей, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - Если суд признает ее виновной, ее привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством и уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Руководство подразделения привлекут к дисциплинарной ответственности.