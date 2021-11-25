В пятницу в Липецкой области до +3 градусов и без осадков

В Липецкой области снова потеплеет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 26 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков.

Ночью от 0 до 5 градусов ниже ноля. Днем в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер южной четверти 9-14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт.ст.

В субботу, 27 ноября, большую часть дня в Липецке будет облачно. К обеду из-за туч покажется солнце, но ненадолго. В темное время суток столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем около 3 градусов со знаков плюс.

К вечеру в областном центре синоптики обещают дожди. Ветер юго-восточный с переходом на южный 9-12 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.