Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 ноября 2021 года: за сутки выписали 493 пациентов

За сутки медики выписали 493 липчан, переболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 25 ноября 2021 года достигло 65 434. За сутки медики выписали 493 пациентов.

За тот же период времени в регионе выявили 396 случаев COVID-19. Из них в Липецке - 215. В Ельце - 94. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 59 местных жителей. В Измалковском - у 9. В Добринском районе заболели 5 человек. В Елецком и Липецком - по 4. В Хлевенском - 2. В Добровском, Лебедянском, Становлянском и Усманском районах по 1 зараженному.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 72 651 случай новой коронавирусной инфекции. Не удалось спасти 2 366 человек, в том числе 13 за минувшие сутки. Лечение продолжает 4 851 пациент. Из этого числа 4 555 липчан остаются дома с легкой формой болезни. Остальных госпитализировали.