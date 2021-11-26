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Происшествия26 ноября 2021 7:48

В Липецке иномарка сбила пенсионера на «зебре»

Мужчина попал в больницу
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Пешехода увезли в больницу

Пешехода увезли в больницу

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за сутки 25 ноября в Липецкой области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшими и то с участием пешехода. Авария произошла на улице Первомайской, на пешеходном переходе без светофора. 34-летний водитель «Фольксвагена» не заметил на «зебре» и сбил 78-летнего мужчину. В результате пенсионера увезли на скорой в больницу.

ДТП без пострадавших за тот же период зарегистрировали 17. Также автоинспекторы выявили 2797 нарушений ПДД. В частности, сотрудники ГИБДД остановили 7 нетрезвых водителей, 73 человека наказали за непристегнутые ремни безопасности.

Камеры на дорогах региона за день зафиксировали 2293 нарушений, среди которых превышение скорости, выезд на встречную и нарушение правил парковки.