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Общество26 ноября 2021 9:45

Ремонт каскада фонтанов в Липецке затягивается – нужно больше денег

Комплекс на Петровском спуске должен быть готов до конца года
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Ремонт фонтана должны были закончить в ноябре

Ремонт фонтана должны были закончить в ноябре

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С завершением сезона фонтанов в Липецке традиционно преступили к их ремонту и переоборудованию в светодиодные конструкции на зиму. А на Петровском спуске начали масштабный ремонт каскада. Но один из любимых горожанами зимних «фонтанов» пока не готов.

Каскад должны были закончить до 15 ноября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, скрытые дефекты обнаружили во время ремонта. Теперь подрядчику нужно уложить основание ступеней и забетонировать опоры чаш. Поэтому администрация заключает новый контракт. При этом подрядчика ждут штрафы за каждый день просрочки.

Подрядчик обещает все сделать до конца года

Подрядчик обещает все сделать до конца года

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В подрядной организации обещали закончить все до конца года. В управлении главного смотрителя отметили, что по завершению проведут исследование и акт подпишут только после проверки качества работ.

Каскад капитально не ремонтировали с момента установки, с 2007 года. На нынешний ремонт, который начался в октябре, выделили 48.3 млн рублей.