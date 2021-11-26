Ремонт каскада фонтанов в Липецке затягивается – нужно больше денег

Ремонт фонтана должны были закончить в ноябре Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С завершением сезона фонтанов в Липецке традиционно преступили к их ремонту и переоборудованию в светодиодные конструкции на зиму. А на Петровском спуске начали масштабный ремонт каскада. Но один из любимых горожанами зимних «фонтанов» пока не готов.

Каскад должны были закончить до 15 ноября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, скрытые дефекты обнаружили во время ремонта. Теперь подрядчику нужно уложить основание ступеней и забетонировать опоры чаш. Поэтому администрация заключает новый контракт. При этом подрядчика ждут штрафы за каждый день просрочки.

Подрядчик обещает все сделать до конца года Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В подрядной организации обещали закончить все до конца года. В управлении главного смотрителя отметили, что по завершению проведут исследование и акт подпишут только после проверки качества работ.

Каскад капитально не ремонтировали с момента установки, с 2007 года. На нынешний ремонт, который начался в октябре, выделили 48.3 млн рублей.