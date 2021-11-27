Липчанин, выпивая со знакомым, украл у него телефон

Липчанин украл у знакомого сотовый телефон: возбуждено уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

На неделе в отдел полиции Липецка №5 обратился 31-летний мужчина. В заявлении он указал, что у него украли сотовый телефон за 13 тыс. рублей. А сделал это его знакомый, попросив позвонить.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался 35-летний липчанин. Он рассказал, что ночью вместе с потерпевшим отдыхал в одной компании. Горожане распивали алкоголь и веселились. Подозреваемый попросил у знакомого телефон, чтобы сделать срочный звонок. Мол, свой разрядился. Когда хозяин мобильного отвлекся, злодей сбежал. Мужчина распорядился им по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.