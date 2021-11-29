МЧС предупреждает: в Липецкой области снег, дождь, гололедица и ветер до 22 м/с

Липчан предупреждают о непогоде Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области предупреждают о погоде с неблагоприятными метеоусловиями. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, она ожидается с 18.00 29 ноября до 18.00 1 декабря.

В эти дни будет облачно. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. Ночью дожди, местам сильные. В светлое время суток мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ожидаются порывы 17-22 м/с. Атмосферное давление ночью будет падать, а днем расти и составит 738 мм рт.ст.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, не стоит прятаться за остановками, рекламными щитами, укрываться у стен домов. Опасно становиться под линиями электропередач. В случае происшествия звонить по номеру "112".