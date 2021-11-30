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Общество30 ноября 2021 12:21

В администрации Липецкой области новый заместитель главы

Игорь Кремнев будет курировать агропромышленный комплекс региона
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Новым заместителем главы администрации Липецкой области назначили Игоря Кремнева

Новым заместителем главы администрации Липецкой области назначили Игоря Кремнева

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В администрации Липецкой области новое кадровое назначение. Пост заместителя главы региональной администрации займет Игорь Кремнев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Артамонов. Новый замглавы приступит к работе уже в эту среду, 1 декабря.

Игорь Кремнев родился в 1990 году. Окончил Высшую школу экономики по направлению "Менеджмент" с красным дипломом. С 2008 года неоднократно избирался депутатом районного Совета депутатов Лебедянского района. До настоящего времени был заместителем гендиректора одной из фирм по производству молочной продукции. В новой должности Игорь Кремнев будет курировать агропромышленный комплекс региона.

Женат, двое детей.