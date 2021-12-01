На должность вице-мэра Липецка вновь назначили Анну Шамаеву

Анну Шамаеву вновь назначили на должность заместителя главы администрации Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В администрации Липецка новый заместитель главы. На эту должность назначили Анну Шамаеву. Она приступила к работе в эту среду, 1 декабря. Напомним, Анна Шамаева уже занимала пост вице-мэра с 2011 по 2016 год. Но после прихода нового градоначальника Сергея Иванова написала заявление об уходе.

Анна Шамаева родилась в деревне Ивановка Липецкого района в 1959 году. В 1983 году окончила Липецкий государственный педагогический институт. Работала учителем математики в школе №55. С 1988 по 1992 год - директор-учитель начальной школы в Сенегале. Вернувшись в Россию, заняла пост завуча, а после директора липецкой школы №69. Была начальником управления образования, председателем городского департамента образования, вице-мэром Липецка, замначальника управления соцзащиты региона. Является кандидатом педагогических наук, Заслуженным учителем РФ.

В должности заместителя главы администрации Анна Шамаева будет координировать работу департаментов образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта, управления опеки, отдела по работе с молодежью.