В Липецке будут судить иностранца, которого поймали с поличным при раскладке наркотиков

В Липецке мужчину будут судить за наркотики Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении 28-летнего уроженца Узбекистана. Его обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст.30, п."б", ч.3 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере".

По версии следствия, в мае этого года мужчина поместил в тайники на территории города наркотики массой 1,88 г и 0,26 г. В этот момент его задержали полицейские. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во время обыска у обвиняемого изъяли еще 1,74 г запрещенного вещества, которое он планировать сбыть.

Прокурор признал собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения. Уголовное дело направили в суд. Гражданину Узбекистана грозит до 15 лет лишения свободы.