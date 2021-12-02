Под Липецком при пожаре в жилом доме погиб человек

За сутки в Липецкой области зафиксировали 4 пожара Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 1 декабря, в Липецкой области зарегистрировали 4 пожара. Так, в деревне Нижнее Брусланово Ледебянского района вспыхнул жилой кирпичный дом. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на место происшествия стянулись 2 отделения пожарной охраны и 3 человека добровольной пожарной дружины. Несмотря на их усилия, огонь повредил внутреннюю отделку и вещи на площади 20 кв.м. В пожаре погиб человек. Предварительная причина случившегося - неисправность электрооборудования.

Последствия пожара в доме в деревне Нижнее Брусланово Ледебянского района Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В то же утро в селе Кривополянье Чаплыгинского района загорелся деревянный дом. С огнем боролись 2 отделения пожарной охраны и 3 добровольца. Пламя уничтожило постельные принадлежности на площади 2 кв.м. Есть пострадавший. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

А в селе Новоалексеевка Воловского района под натиском огня пала надворная кирпичная постройка. К счастью, никто из людей не пострадал.