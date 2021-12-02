В Липецке предпринимателю грозит до 520000 рублей штрафа за опасный алкоголь и сигареты

Липецкого предпринимателя оштрафуют за контрафактный алкоголь и немаркированные сигареты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в киоске рядом с домом №9/1 по улице Филипченко торговали контрафактом. Об этом сообщили местные жители в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики. Представители ведомства отреагировали на жалобу и вместе с прокуратурой Советского района организовали проверку.

Специалисты внезапно нагрянули в торговую точку. Информация липчан подтвердилась. В киоске они нашли паленую водку и немаркированные сигареты. Всего из киоска изъяли более 200 литров опасного алкоголя и 150 пачек сигарет.

Как сообщили в пресс-службе управления, в отношении предпринимателя возбудили административные дела по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии", а также по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ "Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка или нанесение такой информации обязательны". Бизнесмену грозит до 520 тыс. рублей штрафа.