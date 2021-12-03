ВАЗ перевернулся на крышу после ДТП в Липецке – погиб человек

Серьезная авария произошла в эту пятницу, 3 декабря, на Октябрьском мосту в Липецке. Там столкнулись отечественная легковушка и «Киа». Удар был такой силы, что ВАЗ перевернулся на крышу, превратившись в груду искореженного металла, а иномарку отбросило к рельсам.

На место происшествия выезжали спасатели, скорая и полиция. По словам очевидцев, пострадали несколько человек, один скончался. Видео последствий авария сняли очевидцы и выложили в соцсети.

Как именно случилось ДТП и кто виноват, в настоящее время разбираются сотрудники ГИБДД. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, предварительно, водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную. За рулем отечественной легковушки была 21-летняя девушка. Также в салоне находились еще две женщины, одна из которых скончалась на месте. В иномарке никто не пострадал, водитель ВАЗа в больнице.