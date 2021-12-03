Под Липецком сгорел кирпичный дом

В Липецкой области сгорел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 8 пожаров. Так, утром 2 декабря загорелся жилой кирпичный дом в деревне Александровка Данковского района. Огонь не пощадил строение. Несмотря на усилия 2 отделений пожарной охраны, дом сгорел. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неисправный дымоход.

Ночью в четверг в Липецке вспыхнул мусорный контейнер у сетевого магазина по улице Лумумбы. С огнем боролись 2 отделения пожарной охраны. Но пламя успело уничтожить сам пластиковый бак, а также часть обшивки магазина на площади 10 кв.м. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.