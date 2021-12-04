Липчанин вновь сел нетрезвым за руль и попал под уголовную статью

Автоинспекторы остановили нетрезвого водителя в Липецке в районе Сокола Фото: Юлия КЛЮЕВА

В конце ноября в Липецке у дома №1 по улице Бабушкина сотрудники ДПС остановили "Мерседес". Водитель, по внешним признакам, явно был пьян. К тому же, он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Выяснилось, что 38-летний мужчина и ранее попадался автоинспекторам в нетрезвом состоянии за рулем. В апреле 2021 года ему назначили наказание по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Также его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости, управление незарегистрированным автомобилем. Но это не остановила его от нового опасного шага.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, иномарку отправили на специализированную стоянку. А в отношении водителя возбудили уголовное дело по ст.264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.