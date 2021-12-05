Жители 11 улиц Липецка останутся без электричества 6 декабря

Ограничения продлятся 9 утра до пяти вечера. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

6 декабря в Липецке рабочие будут проводить ремонт на сетях теплоснабжения. Как рассказали в мэрии, с 9:00 до 17:00 прекратят подачу отопления потребителям села Подгорное, улица Крайняя, 3, 5, 11.

Кроме того, в понедельник пройдут работы на электрических сетях Липецкого городского района. С 9 утра до пяти вечера без электроэнергии останутся жители улиц: Моршанская, 12, 13, 13а, 14, 16, 18; Физкультурная, 13, 14, 15; Поселковая; Ударников; Паровозная; Жактовская; Рудничная; Техническая; Прудная; Кузнечная, 1; П.И.Смородина, 2.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.