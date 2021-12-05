25-летний липчанин продавал торговал в интернете несуществующими телефонами

25-летний липчанин торговал в Сети несуществующими телефонами. Молодой человек размещал объявления о продаже «Айфона» по цене значительно ниже рыночной. Когда же появлялись покупатели, липчанин просил перевести деньги на свой счет, а затем пропадал.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, на удочку молодого человека попала 27-летняя москвичка и 35-летний житель Волгоградской области. В переписке они обговорили все детали покупки и отправили через мобильное приложение деньги. Однако телефонов не получили, а лжепродавец перестал отвечать на сообщения. Общая сумма ущерба превысила 28 000 рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям мошенничество. Устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.