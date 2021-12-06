Под Липецком "Лада-Приора" съехала с дороги: пострадал ребенок 3 месяцев

Под Липецком в ДТП пострадал ребенок 3 месяцев, которого перевозили вне удерживающего устройства Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую пятницу, 3 декабря, в Краснинском районе Липецкой области "Лада-Приора" вылетела в кювет. ДТП случилось в селе Верхнедрезгалово на улице Центральная. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 33-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадали сам мужчина и два его пассажира, в том числе трехмесячный ребенок. Его перевозили без детского удерживающего устройства.

В тот же день в Липецке на улице Краснозаводская 23-летний водитель "Лады-Приоры" наехал на 49-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несчастная погибла.

В субботу, 4 декабря, на трассе Орел-Тамбов Задонского района столкнулись "Фольксваген" и "Лада-Гранта". 33-летнего водителя отечественной машины и двух его пассажиров с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - выезд на встречную полосу.