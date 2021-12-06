В Липецке на карантин закрыли школу №29 и более 150 классов

В Липецке на дистанционное обучение из-за ОРВИ отправили 209 классов Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот понедельник, 6 декабря, в Липецке 209 классов из 35 школ закрыли на карантин. В том числе на дистанционное обучение полностью перевели школу №29 - там 58 классов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, учиться из дома будет 5 751 ребенок.

Напомним, что на карантин закрывают классы, в которых более 20% ребят заболели ОРВИ. Если за неделю ситуация стабилизируется, школьников вновь сажают за парты. Кстати, закрытых классов по причине заболеваемости коронавирусной инфекцией в областном центре нет.

В настоящее время на больничном около 5,1 тыс. детей - 8,7% от общего числа учеников. Также болеют 145 учителей - 4,8% от педагогического состава. В детских садах города эпидемиологическая ситуация остается стабильной.