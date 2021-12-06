Под Липецком на электрика завели уголовное дело за липовый больничный лист

На липчанина завели уголовное дело за поддельный больничный лист Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области расследуют уголовное дело в отношении 19-летнего электрика. Парень работает на предприятии, которое находится на в Грязинском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 8 ноября сотрудник отдал работодателю лист о временной нетрудоспособности. Руководитель усомнился в подлинности документа и обратился в полицию. Сотрудники органов провели проверку. Оказалось, что в медучреждение гражданин не обращался, а больничный лист, по данным экспертизы, является подделкой.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Парню грози до 80 тыс. рублей штрафа, либо до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет исправительных работ, либо до 6 месяцев ареста.

Следствие продолжается. Полицейские выясняют, где электрик взял липовый больничный.