В выходные в Липецкой области горели гараж, иномарка, жилые дома

Зачастую причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецкой области зарегистрировали 9 пожаров. В субботу, 4 декабря, в поселке Лески Краснинского района вспыхнул кирпичный гараж. Как сообщили в пресс-службе регионального УГ МЧС России, с огнем боролись 2 отделения пожарной охраны и 2 добровольца. Несмотря на усилия, гараж сгорел, а также стоящий внутри "Хендай Солярис".

В Краснинском районе Липецкой области сгорел кирпичный гараж с иномаркой Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером того же дня пожар произошел в деревянном доме села Талица Елецкого района. Пламя уничтожило перекрытие и кровлю дома на площади 210 кв.м., внутреннюю отделку стен и имущество на площади 50 кв.м. К счастью, из людей никто не пострадал. Предварительная причина случившегося - аварийный режим работы электросети.

В воскресенье, 5 декабря, загорелся кирпичный дом по улице Ленина в Усмани. Пострадал человек. Сгорел диван на площади 2 кв.м. По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.