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Происшествия6 декабря 2021 9:53

Под Липецком подростки пробрались через окно в чужой дом и попали под уголовную статью

Они похитили металлические изделия на 9 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области подростки пробрались через окно в чужой дом и похитили металлические изделия

В Липецкой области подростки пробрались через окно в чужой дом и похитили металлические изделия

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении подростков 15 и 16 лет. Их подозревают в совершении преступления по п. "а", ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

По данным следствия, ночью несовершеннолетние, разбив стекло, через оконный проем пробрались в дом в селе Крутченская Байгора Усманского района. Они похитили металлические изделия на 9 тыс. рублей. Также следователь установил, что по той же схеме 15-летний парень в одиночку влез в частный дом. Он украл более 2 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подростки признали вину и раскаялись в содеянном. Ранее они уже попадались на аналогичных деяниях. Несовершеннолетние стоят на учете органов системы профилактики. Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.