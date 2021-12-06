Под Липецком подростки пробрались через окно в чужой дом и попали под уголовную статью

В Липецкой области подростки пробрались через окно в чужой дом и похитили металлические изделия Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении подростков 15 и 16 лет. Их подозревают в совершении преступления по п. "а", ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

По данным следствия, ночью несовершеннолетние, разбив стекло, через оконный проем пробрались в дом в селе Крутченская Байгора Усманского района. Они похитили металлические изделия на 9 тыс. рублей. Также следователь установил, что по той же схеме 15-летний парень в одиночку влез в частный дом. Он украл более 2 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подростки признали вину и раскаялись в содеянном. Ранее они уже попадались на аналогичных деяниях. Несовершеннолетние стоят на учете органов системы профилактики. Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.