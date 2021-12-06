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Происшествия6 декабря 2021 10:51

В Липецке несовершеннолетней студентке грозит 20 лет за крупную партию наркотиков

16-летнюю девушку поймали, когда та собиралась разложить закладки
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкой студентке грозит 20 лет за крупную партию наркотиков

Липецкой студентке грозит 20 лет за крупную партию наркотиков

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке поймали с крупной партией наркотиков 16-летнюю студентку техникума. По данным следствия, девушка купила 27,23 грамма вещества, которые собиралась перепродать путем закладок. Подростка вычислили сотрудники полиции, у которых она вызвала подозрение. При задержании у студентки нашли 34 пакетика с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, дело возбудили по части 4 статьи 228.1 УК – покушение на сбыт в крупном размере. Сейчас следователи выясняют, в каких условиях воспитывалась девочка, что толкнуло ее на тяжкое преступление и почему за ней не уследили взрослые члены семьи. Теперь студентке, которая еще успела вступить во взрослую жизнь, грозит от 10 до 20 лет колонии.