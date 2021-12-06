Отсидевший за совращение подростков педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в Липецке

Сбежавшего из Липецка педофила поймали в Краснодарском крае Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области будут судить опасного педофила рецидивиста. 45-летний негодяй отсидел почти 10 лет за ряд тяжких преступлений, включая совращение несовершеннолетних, и вышел досрочно. В 2020 году уголовник начал переписываться с 11-летней девочкой в городе Грязи, которую нашел через знакомых.

Извращенец несколько месяцев слал ребенку порнографические фото и видео, в том числе с участием детей. При этом требовал от девочки ее интимные фото. В июле 2020 года маньяк пригласил школьницу в гости и изнасиловал. После того, как на него вышли сотрудники полиции, негодяй подался в бега.

Педофила нашли в декабре 2020 года в Туапсинском районе Краснодарского края, где он прятался на территории садоводческого товарищества. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области, фигуранту вменили ряд статьей: действия сексуального характера, развратные действия, распространение порнографии среди несовершеннолетних с их изображением и изнасилование, все в отношении лица, не достигшего 14 лет – статьи 132, 135, 242, 242.1 и 131. Также его обвиняют по по статье 314.1 УК за выезд из региона будучи под надзором.

Обвиняемый все отрицал, но следствие собрало достаточно доказательств, дело передали в суд.